Officiel: Demir quitte le Barça

Encore une bonne nouvelle pour les finances du FC Barcelone. Ce jeudi, le club catalan a officialisé la fin du prêt du milieu de terrain Yusuf Demir (18 ans, 9 apparitions toutes compétitions cette saison), renvoyé au Rapid de Vienne où il a prolongé jusqu'en juin 2024.

Pour rappel, les Blaugrana avaient arrêté de l'utiliser pour éviter d'activer son option d'achat, fixée à 10 millions d'euros et automatique après 10 matchs joués.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9