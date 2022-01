Officiel : David Neres rejoint le Shakhtar Donetsk

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel

David Neres va rejoindre le Shakhtar Donetsk. L'Ajax va recevoir 12 millions d'euros en compensation, une somme pouvant monter jusqu'à 16 M€ en fonction de divers bonus comme le souligne le club néerlandais dans un communiqué publié sur son site officiel.

L'ailier, qui était arrivé durant l'hiver 2017, n'apparaissait plus comme un titulaire indiscutable. Le Brésilien aura tout de même disputé 180 matchs, inscrivant 47 buts et remportant deux doublés, en 2019 et en 2021.