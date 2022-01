Samuel Bastien intéresse la MLS

Samuel Bastien est toujours un titulaire important au Standard de Liège mais arrive en fin de contrat en 2023. Le moment est-il opportun pour un départ ?

Le Standard a besoin de liquidités et Samuel Bastien (25 ans) reste l'un des joueurs les mieux cotés de son noyau. Titulaire cette saison (21 matchs, un but, un assist), l'international congolais est sous contrat jusqu'en juin 2023. Ce serait donc le moment idéal pour un départ et, d'après les informations de La Dernière Heure, un club est intéressé : il s'agit du New England Revolution, qui s'était déjà penché sur le cas de Paul-José Mpoku à l'époque.

Les arrivées au poste de milieu de terrain (Mathieu Cafaro et Joachim Van Damme) prévoyaient peut-être le départ de Bastien, qui a disputé 123 matchs depuis son arrivée au Standard de Liège en 2018.