La gourmandise de Clement: "On aurait dû marquer encore plus de buts"

Pourtant, Monaco en a planté 4 ce week-end !

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a surclassé Clermont (4-0) ce dimanche. Après sa première victoire en championnat, le nouveau coach du club de la Principauté Philippe Clement a affiché sa satisfaction, mais avec une volonté de faire encore mieux.

"C'était important de gagner. Il a fallu pousser pour se créer des occasions et parvenir à marquer. On a ensuite marqué trois buts après la pause. On aurait pu en mettre plus. Après une petite quinzaine de jours ensemble, on voit les premiers signes de ce qu'on veut mettre en place. Le début d'une remontée ? Je suis bon en mathématiques, j'ai étudié ce domaine plus jeune. Mais je sais qu'en football, il faut travailler et évoluer match après match. C'est le plus important", a confié le technicien belge face à la presse.

Avec ce succès, l'ASM se trouve désormais à la 5e position du classement.