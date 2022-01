Pas d'euphorie au Cercle après une 6e victoire en 7 rencontres : "Le moins bon match depuis que je suis ici"

Le Cercle de Bruges continue de gagner : il a déjà obtenu sa sixième victoire en sept matchs de championnat. Même si cela ne s'est pas passé sans heurts contre Eupen qui devait jouer sans plusieurs titulaires positifs au Covid-19.

"C'était un match très difficile pour nous, surtout la première mi-temps", explique Thibo Somers auteur de l'ouverture du score en fin de rencontre. "Le jeu est resté fermé pendant un long moment et nous n'avons pas créé beaucoup d'occasions. En seconde période, nous sommes sortis des vestiaires plus forts physiquement et heureusement, nous pouvons encore ramener les trois points à Bruges. Nous espérons que les supporters pourront revenir au stade bientôt, car ils nous manquent."

© photonews

"À mon avis, c'était le moins bon match de mon équipe depuis que je suis actif ici", a déclaré l'entraîneur Dominik Thalhammer. "Je ne suis donc pas satisfait de la performance en tant que telle, mais je suis bien sûr heureux de la victoire. Nous n'avons peut-être pas trouvé la bonne approche en début de match, les conditions n'ont évidemment pas facilité les choses non plus."

Dans quel domaine Thalhammer a-t-il constaté le plus de déficiences ? "Je n'ai pas trouvé que nous étions bons en termes de pressing et nos passes étaient trop bâclées. Nous devons également nous rendre compte que cela ne suffira pas pour notre prochain match. Nous espérons récupérer quelques joueurs pour le week-end à venir."