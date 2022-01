Rafael Benitez défend son (maigre) bilan à Everton

L'entraîneur espagnol pointe la situation de son club du doigt.

Six mois seulement après son arrivée, Rafael Benitez a été licencié par Everton. Le manager espagnol a défendu son bilan, assurant que la santé financière du club et les blessures récurrentes des joueurs n'ont pas vraiment aidé.

"Dès le premier jour, mon staff et moi-même avons travaillé comme nous le faisons toujours, avec engagement et dévouement total, nous n'avons pas seulement dû obtenir des résultats, mais nous avons également dû gagner le cœur des gens. Cependant, la situation financière puis les blessures qui ont suivi ont rendu les choses encore plus difficiles. Je suis convaincu que nous aurions été meilleurs une fois les joueurs blessés revenus et avec l'arrivée des nouvelles recrues. La route du succès n'est pas facile et malheureusement, de nos jours dans le football, il y a une recherche de résultats immédiats et il y a toujours de moins en moins de patience. Malheureusement, les circonstances ont déterminé les résultats et il ne sera pas possible de continuer ce projet", a indiqué le technicien ibérique dans une lettre d'adieu.