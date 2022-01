Titulaire, puis monté au jeu 17 heures plus tard, l'incroyable histoire de Gudelj dans le derby de Séville

Selon les règles de la Copa del Rey, les deux équipes de Séville ont pu modifier leur onze pour la reprise du derby.

Le derby sévillan avait été arrêté ce samedi après qu'un joueur du FC Séville ait été touché par une barre en métal jetée des tribunes. Le match a repris hier, et le Bétis l'a emporté.



Mais l'autre incroyable histoire de cette rencontre, c'est bien celle de Nemanja Gudelj. Titulaire samedi, le milieu de terrain de 30 ans a disputé les 39 premières minutes de la rencontre, avant de voir celle-ci s'interrompre. Dans ce cas de figure, la Copa del Rey autorise des motifications d'équipe avant la reprise de la rencontre. Gudelj a donc quitté le jeu à la 39e minute avant de...remonter sur la pelouse, 17 heures plus tard, à la place d'Oliver Torres à la 67e.

Le milieu serbe a donc débuté et terminé la rencontre, mais n'a pas disputé l'intégralité de celle-ci. Un fait de jeu que l'on retrouve d'habitude dans d'autres sports et qui a donc été rendu possible par le règlement de la Copa del Rey, qui donnait à Julen Lopetegui et à Manuel Pellegrini la possibilité d'aligner un nouveau onze et d'effectuer les changements qu'ils souhaitaient.