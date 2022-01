Hein Vanhaezebrouck réagit aux allégations : "Je n'ai rien à cacher"

Le coach de La Gantoise à récemment été mêlé à l'affaire du Footballgate. Il a souhaité réagir aux allégations qui circulent à son propos ces derniers jours.

Selon plusieurs médias néerlandophones, Hein Vanhaezebrouck aurait reçu illégalement près de 290.000 euros ainsi que du matériel de jardinage lors de son premier passage à la tête des Buffalos.

Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le coach gantois a réagit à ces allégations, quant à son implication dans cette affaire.

"Les insinuations selon lesquelles j'aurais reçu des paiements au noir par l'agent de joueurs Mogi Bayat sont totalement fausses. Je n'ai pas été soupçonné ou interrogé pour ces faits. Pour le reste, je coopère pleinement et de manière transparente avec les autorités. Je n'ai rien à cacher."

"J'ai été et je suis rémunéré très correctement et conformément au marché par Gand. Les montants mentionnés dans la presse sont tout simplement incorrects et conduisent à des informations trompeuses. En raison des résultats tout à fait exceptionnels du club au cours de la période en question, mes contrats de travail et la rémunération qui y est incluse ont même été adaptés à plusieurs reprises. Toutes les obligations fiscales ont été respectées dans le processus", s'est-il justifié, avant d'ajouter qu'il regrettait que de telles informations circulaient à son égard. "Je regrette profondément qu'il y ait apparemment des personnes qui trouvent nécessaire de violer leur secret professionnel, en divulguant des informations provenant d'un dossier criminel dans lequel je ne suis pas du tout impliqué, et cela uniquement pour obtenir une certaine attention médiatique."

Quoiqu'il en soit, l'affaire "Mains Propres" n'a pas fini de faire parler d'elle...