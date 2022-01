Boskamp a un conseil pour Hazard : "Il doit jouer peu importe où"

Il y a de l'intérêt pour Eden Hazard en Premier League, mais il n'est pas encore devenu concret. Mais le Diable Rouge veut-il vraiment quitter le Real Madrid ? Johan Boskamp pense qu'il doit le faire maintenant s'il veut jouer une Coupe du Monde au Qatar l'hiver prochain.

Vinicius Junior réalise une grosse saison du côté du Real Madrid et Eden Hazard ne semble pas en mesure de devenir titulaire au poste d'ailier gauche. Après avoir remporté la Supercoupe le week-end dernier, il avait déjà l'air très triste. "J'espère vraiment qu'il changera de club cet hiver", a déclaré Boskamp dans Het Nieuwsblad. "Ensuite, il pourra peut-être jouer 25 matchs dans les mois à venir. Parce que s'il reste au Real, je ne pense pas qu'il jouera encore beaucoup de rencontres cette saison."

"Et puis la Coupe du Monde de football arrive à grands pas. C'est une situation délicate. Je n'ose pas dire que Chelsea est la solution. Eden joue mieux dans une équipe qui a le ballon. Je ne sais donc pas s'il entre dans les plans de l'entraîneur Thomas Tuchel. Il a également fait revenir Lukaku et cela ne va pas très bien non plus. Ils pourraient aussi prêter Eden à Aston Villa ou un autre club. Peu importe où, il doit juste jouer. C'est la chose la plus importante."