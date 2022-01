"L'Union, Bruges et l'Antwerp sont des certitudes pour le PO1, Anderlecht pas encore"

La seconde partie de JPL a repris ses droits, avec les Play-offs en ligne de mire.

Alors que la JPL a repris, Patrick Goots a fait un point sur le championnat et évoque déjà les PO1.

"Pour moi, l'Union, le Club de Bruges et l'Antwerp sont des certitudes pour le PO1", a déclaré l'ancien buteur dans Gazet Van Antwerpen.

"Si je compte le match de Seraing, l'Union a déjà quinze points d'avance sur La Gantoise. Le Club est également une certitude car il possède tout simplement la meilleure équipe au niveau qualité. Ils atteindront le top 4 sans problème. Il en va de même pour l'Antwerp, il y a suffisamment de qualité chez eux pour finir dans les quatre premiers. De plus le championnat est leur dernier objectif et cela jouera en leur faveur", poursuit Goots.

La course pour la quatrième place est encore ouverte : "Je pense qu'Anderlecht n'est pas une certitude. Attention, ils n'ont plus perdu depuis début novembre et restent sur une bonne série depuis. Mais contre le Standard, on a vu qu'ils n'ont pas pu convertir leur domination en résultat probant et ont cédé deux points précieux. Je ne suis donc pas encore sûr, mais je leur donne une grande chance. Disons quatre-vingts pour cent", explique l'ancien buteur de l'Antwerp.