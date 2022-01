Nouvelle désillusion pour le Borussia et ses Diables, éliminés en Coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund n'a déjà plus que le championnat à se mettre sous la dent.

Double surprise en Coupe d'Allemagne ce mardi soir: deux clubs de D2 ont éliminé deux clubs de Bundesliga. Bochum a terrassé Mayence (3-1) et, plus surprenant encore, St Pauli, le leader de Bundesliga.2, s'est offert le scalp du tenant du titre.

Le Borussia Dortmund qui avait très mal commencé cette rencontre: après moins de quatre minutes de jeu, Etienne Amenyido mettait les visités sur le chemin de la victoire. Le Borussia a ensuite galvaudé de nombreuses occasions et s'est fait punir juste avant la pause, sur un autobut d'Axel Witsel.

Avec également Thomas Meunier et Thorgan Hazard sur la pelouse, le Borussia a réduit l'écart à l'heure de jeu grâce à un penalty converti par Erling Haaland, mais le deuxième but n'est jamais tombé. Déjà éliminé en Ligue des Champions, le BvB connaît une seconde désillusion et devra désormais se contenter du championnat et de l'Europa League.