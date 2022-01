Dembélé, un nouveau tricolore qui s'écrase au Barça

Ils sont nombreux, même si certains n'auraient jamais dû faire le voyage.

Ousmane Dembélé doit donc quitter le FC Barcelone avant le 31 janvier. Le Français, passé par Rennes et le Borussia Dortmund, ne va pas prolonger en catalogne et doit quitter les Culés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une nouvelle fois un Français, même champion du monde, qui ne s’est pas imposé au Nou Camp. Lui qui avait le style de jeu pour cette équipe a surtout été brisé dans son élan par ses blessures (et ses retards). Il n’a en effet joué que 52% des matches du FC Barcelone depuis son arrivée. C’est peu, trop peu.

Cela fait donc un nouveau joueur français qui se plante au Barça. Et la liste est longue parmi les 25 joueurs tricolores qui ont porté (ou portent encore) le maillot des Catalans. Sans vouloir retourner au début du siècle dernier, la liste est longue et les noms sont tout de même ronflant : Laurent Blanc, Emmanuel Petit, Ludovic Giuly, Lilian Thuram, Samuel Umtiti et dernièrement Antoine Griezmann et donc Ousmane Dembélé.

D’autres sont aussi venus… et on se demande encore bien pourquoi :Frédéric Dehu, Richard Dutruel, Jean-Clair Todibo, Philippe Christanval ou encore Christophe Dugarry. Heureusement, certains ont laissé une trace au club comme Eric Abidal ou encore Thierry Henry, qui ont remporté des titres avec les Catalans.

La suite pour Ousmane Dembélé ? Le futur nous le dira mais on se demande bien quel club va payer en janvier un joueur qui est souvent blessé mais qui surtout sera totalement gratuit en juin prochain. Réponse dans les prochaines semaines.