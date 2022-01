Officiel: Hugo Lloris prolonge à Tottenham

Comme attendu, le gardien Hugo Lloris (35 ans, 19 matchs en Premier League cette saison) continue son aventure à Tottenham ! Ce vendredi, l'international français, initialement en fin de contrat en juin prochain, a officiellement signé un nouveau bail jusqu'en juin 2024 en faveur des Spurs.

Une belle récompense pour l'ancien Lyonnais, qui figure dans les plans de son entraîneur Antonio Conte pour le futur du club londonien.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.