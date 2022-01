"City m'a tout donné, je ne les trahirai pas"

Le contrat de Guardiola arrive à échéance rapidement....

L'entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola, est sous contrat à l'Etihad Stadium jusqu'en juin 2023. Alors que les spéculations sur son avenir devraient augmenter à l'approche de la fin de son bail, le technicien catalan s'est dit très serein.

"Je ne pense pas aussi loin car mon avenir dépend toujours des résultats. Je ne m'inquiète pas une seconde. Je me sens bien ici. A la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. Ils m'ont tout donné, donc je ne peux pas les trahir ou leur faire quoi que ce soit de mal. Ce ne serait pas élégant de ma part. Nous avons pris ensemble la décision de débuter cette aventure et de prolonger deux fois le contrat, ce sera la même chose pour la suite. Cela dépendra de ce qu'ils pensent de moi et de comment je me sens dans le club", a expliqué le coach des Citizens dans des propos rapportés par Sky Sports.