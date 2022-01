L'ex-international français Bafétimbi Gomis quitte l'Arabie Saoudite

Bafétimbi Gomis, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, est un joueur libre.

Al-Hilal a annoncé le départ de Bafétimbi Gomis (36 ans), qui évoluait en Arabie Saoudite depuis 2018 et y a remporté deux titres de champion, une Coupe, une Supercoupe et une Ligue des Champions asiatique. Gomis a inscrit 107 buts en 147 rencontres pour le club de Riyad et ne devrait pas raccrocher les crampons : il intéresse son ancien club, Galatasaray, qui lutte contre la relégation en D1 turque, mais aussi Fenerbahçe et Al Rayyan au Qatar, nous informe Foot Mercato.