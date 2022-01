Murillo absent, Anderlecht a toujours un problème de back droit

Amir Murillo manquera les trois prochaines rencontres du RSCA en raison des matchs du Panama.

Qui remplacera Amir Murillo pour les semaines à venir lors de l'absence du Panaméen, parti remplir ses obligations internationales - cruciales, les Canaleros pouvant faire un grand pas vers le Qatar s'ils obtiennent de bons résultats au Costa Rica, face à la Jamaïque et au Mexique ? Idéalement, c'est l'une des questions auxquelles le mercato du RSC Anderlecht aurait pu répondre si un back droit, comme on pensait que c'était prévu, était arrivé au Lotto Park.

Mais Bryan Reynolds a été prêté au KV Courtrai ... où a également signé le prometteur Nayel Mehssatou, peut-être encore un peu tendre pour remplir le costume de Murillo sur son flanc droit ( il était presque impossible d'imaginer Kompany le bombarder titulaire), mais qui aurait pu rendre service. Sauf surprise, aucun arrière droit ne rejoindra le RSCA assez rapidement pour entrer en ligne de compte en l'absence de Murillo (qui reviendra début février). Bref : Vincent Kompany devra faire avec ce qu'il a.

Bogdan Mykhailichenko en roue de secours ?

Problème, en termes de back droit de métier, "ce qu'il a", c'est ... rien. Bogdan Mykhaylichenko, pas vraiment convaincant même à gauche, est cependant l'option n°1, plutôt que d'éventuellement déporter Sergio Gomez sur l'autre flanc. Car après tout, quitte à avoir un back droit de fortune, autant que le back gauche, lui, soit performant, et l'Espagnol est bien plus décisif que l'Ukrainien à poste égal.

L'autre option, c'est un jeune du cru, mais aussi un peu une tête de Turc : Killian Sardella, tombé hors des faveurs de Kompany cette saison avec seulement deux petites apparitions en JPL (chaque fois comme arrière droit) et que Peter Verbeke avait annoncé probable partant en prêt cet hiver. La non-arrivée de Reynolds et le départ de Mehssatou ont rebattu les cartes.

De source sûre, il nous revient que les discussions étaient encore récemment en cours entre Sardella et la direction du RSC Anderlecht concernant son avenir à moyen et long terme ; on imagine que l'international espoirs aimerait tout de même aller chercher du temps de jeu ailleurs, mais rien n'est décidé à son sujet. Et si c'était le moment pour lui de se montrer ? Killian Sardella était en tout cas absent ce lundi pour le Clasico U21. Il devrait donc être dans le groupe face au Cercle de Bruges ...