Trois sites à l'étude pour le nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise

Le promu bruxellois, leader actuel de D1A, est à la recherche d'un stade répondant à ses ambitions grandissantes et ses résultats actuels.

L'Union Saint-Gilloise a participé à une réunion au cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, en présence du secrétaire d'État Pascal Smet, des représentants des administrations concernées, et des bourgmestres de Forest et de Saint-Gilles afin de pouvoir assister aux conclusions d'une analyse du centre d'expertise multidisciplinaire perspective.brussels portant sur trois sites potentiels pour le nouveau stade des Unionistes.

Il s'agit du stade Marien où joue Union et qui présente la particularité d'être partiellement classé, du stade Bertelson situé à Forest, et du site entre l'entreprise Audi et le parc du Bempt, toujours à Forest. "Les analyses ont été présentées et transmises à l'ensemble des participants. Des compléments ont été demandés par chacun de sorte que les conditions de la décision puissent être réunies", pouvait-on lire dans le communiqué du cabinet ministériel.