Vanhaezebrouck manque toujours de certains joueurs importants : "Tous les trois peuvent gagner la CAN"

Contre Ostende, le coach gantois a de nouveau dû faire sans 3 de ses joueurs, toujours à la CAN.

"Il nous manque un certain nombre de joueurs offensifs qui peuvent apporter un peu de magie", a déclaré Hein Vanhaezebrouck lors de sa conférence de presse après le match nul 1-1 contre Ostende.

Il faisait référence à Depoitre, Odjidja et bien sûr Tissoudali. Mais Gand ne pourra pas non plus compter sur Marreh et Ngadeu à cause de la Coupe d'Afrique des Nations.

Les quarts de finale ce week-end

Le Maroc, la Gambie et le Cameroun se sont également qualifiés pour les quarts de finale. "Mais je ne suis pas déçu de ne pas les avoir à nouveau disponibles", a-t-il déclaré.

"Non, en ce qui me concerne, les trois peuvent gagner la Coupe d'Afrique. Ce sont des joueurs de Gand, donc je veux vraiment qu'ils remportent cette compétition." Samedi la Gambie rencontre le Cameroun, le Maroc jouera ce dimanche.