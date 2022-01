Officiel: Adama Traoré va revenir au Barça

Après huit années passées en Angleterre (à Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton), Adama Traoré va revenir là où il a été formé, au FC Barcelone. L'ailier droit espagnol s'engage en prêt avec le club catalan jusqu'à la fin de la saison, qui prendra en charge l'intégralité de son salaire durant cette période. Le Barça dispose d'une option d'achat de 30M€ plus bonus.

En 160 rencontres de Premier League, l'international espagnol (huit sélections) a inscrit huit buts et délivré seize passes décisives.

Adama Traoré to Barcelona, done deal and here-we-go. Loan with buy option [not mandatory] for €30m plus bonuses. Barça will cover 100% of the salary until June. 🔵🔴 #FCB



Deal to be signed on Friday, as per @David_Ornstein.

