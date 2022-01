Ito buteur avec le Japon, l'Australie de Sainsbury étrille le Vietnam

Les qualifications de la zone ACF pour la Coupe du Monde 2022 reprenaient leurs droits, avec des Belgicains concernés.

Le Japon, avec Junya Ito (Genk), Daniel Schmidt (Saint-Trond) mais aussi Eiji Kawashima (ex-Lierse et Standard) dans le groupe, s'est imposé face à la Chine (2-0). Si les deux derniers cités n'étaient que sur le banc - les deux étant gardiens de but, cela a une certaine logique - l'ailier de Genk s'est illustré en inscrivant le second but des siens, à la 61e.

L'Australie, également versée dans le groupe B de ces qualifications de la zone ACF, s'est facilement imposée face au Vietnam (4-0). Les Socceroos ont pu compter sur le défenseur de Courtrai Trent Sainsbury, présent sur le terrain durant les 90 minutes. L'ancien de Genk et de Bruges, Matthew Ryan, était titulaire dans les cages.

L'Arabie Saoudite, qui joue tantôt, est en tête de ce groupe ; l'Australie est seconde et le Japon complète le podium. Uniquement les deux premiers sont directement qualifiés pour le mondial, le 3e doit jouer un match aller-retour contre le 3e du groupe A - autrement dit, un quatrième tour de qualifications -.