"L'Union est pour moi le seul candidat au titre"

Vincent Kompany ne reniera jamais ses racine bruxelloises. "Je rêve d'un jour où Anderlecht, l'Union et le RWDM joueraient en D1."

Un derby à Bruxelles ? Kompany veut le gagner à tout prix. Même s'il sait que ce ne sera pas facile contre le leader actuel . "Pour moi, l'Union est le seul prétendant au titre pour le moment. Cela ne veut pas dire qu'ils seront pour autant champions, car nous avons toujours le "fantastique" système des Play-Off", a-t-il déclaré, non sans un certain sarcasme.

Mais le coach d'Anderlecht montre beaucoup de respect pour l'Union et ce qu'ils ont déjà réalisé."Ils forcent leurs moments et les saisissent. Ils le font mieux que l'adversaire. Ils laissent très peu de ces moments derrière eux."

Leicester, c'est pratiquement la même chose

Kompany ne sous-estime pas du tout l'Union et leur situation actuelle. "C'est la même histoire qu'avec Leicester City. Nous étions quatre-cinq prétendants au titre cette année-là et on se regardait tous les uns les autres et on regardait le classement, mais pas en fonction de Leicester. Et puis il y a eu février, mars, et puis c'était trop tard. Ils ont commencé avec des très bonnes prestations puis c'était un peu plus moche, mais ils étaient efficaces. Ils prenaient les points et ils y sont arrivés comme ca. Mais la différence ici c'est que les clubs belges sont au courant de ce que l'Union peut faire."

"Je suis bruxellois de pure souche. Pendant beaucoup d'années, il n'y a eu qu' Anderlecht comme club bruxellois en division 1. Mon rêve c'est de revoir l'Union, le RWDM et Anderlecht en première division. Je suis pro-derby et pour le folklore. Je suis le premier a vouloir le bien des équipes bruxelloises", confie-t-il, fidèle à ses racines.

Kompany regrette également l'absence de supporters dans un derby bruxellois qui aurait dû avoir des allures de fête. "Le public dans un derby, ca manque. Un vrai derby bruxellois, c'est une tribune remplie de supporters de l'équipe adverse. Je pense que lorsque vous jouez un derby à Bruxelles, vous devez laisser entrer 2000 visiteurs alors que normalement vous n'en laissez entrer que 1000 dans un autre."