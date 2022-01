Thibaut Courtois respecte le PSG : "Ce sera une finale avant l'heure"

Le Real Madrid défie bientôt le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un véritable choc, une finale avant la lettre, comme le reconnaît Thibaut Courtois.

Dans un long entretien avec le magazine espagnol AS, Thibaut Courtois a évoqué le match à venir face au PSG et n'a pas caché son admiration des Parisiens : "Le PSG un rude adversaire, un match difficile et compétitif. Ce sera une finale avant la lettre. Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je crois que nous pouvons passer", estime le gardien des Diables Rouges. "C'est un match qui se décidera sur des détails, sur un arrêt, un but. La clef sera d'être concentrés et unis, mais aussi d'arriver tous en forme, sans blessure ni absents".

Pas question pour Courtois de pointer un seul danger : "Le PSG compte des grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar mais c'est plus que ça. C'est un bloc complet, avec du talent dans toutes les lignes. Mais le football d'aujourd'hui est plutôt axé sur l'équipe que les individualités. Si tu as "peur" de quelqu'un, c'est un autre qui peut te compliquer la tâche", pointe-t-il. "C'est vrai qu'un joueur talentueux peut marquer un but de nulle part, mais il faut plutôt essayer de le gérer en équipe".

Courtois posa para la entrevista de AS. / HELIOS DE LA RUBIA/REAL MADRID