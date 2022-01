Un ancien de Courtai et de La Gantoise vers l'OM ?

Un accord verbal aurait déjà été trouvé.

Samuel Gigot (28 ans), qui évolue au Spartak Moscou, pourrait bien débarquer prochainement à l'Olympique de Marseille.

Selon plusieurs médias français, dont L'Equipe, il existerait déjà un accord verbal entre le joueur et l'OM. Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez étant susceptibles de partir cet hiver, le dirigeant marseillais Pablo Longoria aimerait boucler l'arrivée de Gigot au plus vite.

Samuel Gigot a évolué entre 2015 et 2017 à Courtrai, puis de 2017 à 2018 avec La Gantoise. Il évolue chez les Moscovites aux côtés de Maximiliano Caufriez (ex-Waasland-Beveren et Saint-Trond) et de Shamar Nicholson (ex-Charleroi).