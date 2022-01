Virton s'incline dans les dernières minutes à Deinze

Les Gaumais ont longtemps cru prendre au moins un point à Deinze.

Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de Virton. Ce samedi, les joueurs de Correa ont mené au score assez tôt dans la rencontre, à la suite d'un but de Kryeziu (16', 0-1). Mais les Flandriens vont répliquer et égaliser via Gaëtan Hendrickx (36', 1-1).

Le reste de la rencontre est équilibrée et Deinze pousse jusqu'au bout.. avec raison puisqu'à la 89ème minute, De Belder marque le but de la victoire pour ses couleurs (2-1, 89'). Au classement, Deinze est 5ème avec 21 points alors que Virton est toujours bon dernier avec 14 unités.