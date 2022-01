Top 4, playoffs, descente: la Pro League est coupée en trois

Les résultats de ce week-end dessinent encore un peu plus notre championnat, à quelques journées de la fin.

Nous sommes à la fin janvier et si le mercato bat son plein jusque ce lundi soir minuit, les clubs de notre Pro League étaient sur les terrains ce week-end et le moins que l'on puisse dire c'est que, plus que jamais, chacun semble avoir un but précis en cette fin de saison.

D'abord, le top 4 est en train de se dessiner. L'Union, l'Antwerp et le Club de Bruges ont pour le moment un train d'avance sur le Sporting d'Anderlecht, qui a vu revenir l'autre Sporting, de Charleroi, dans son dos à la suite des résultats de cette semaine. Si on ajoute La Gantoise, capable du pire comme du meilleur depuis le début de cet exercice, on tient là 6 équipes candidates à l'ultime course au titre en avril et en mai prochain.

© photonews

Derrière, la lutte pour le top 8 fera aussi rage: Malines, le Cercle, Courtrai, Genk, STVV et le Standard, même si ces deux dernières équipes ont un peu de retard, peuvent encore revenir dans la course pour le barrage européen. Là aussi le chemin sera long.

Enfin, pour le bas de classement, si le Beerschot semble de plus en plus condamné, la place de barragiste sera à éviter et plusieurs clubs sont concernés: Ostende (qui a pris un peu d'air en l'emportant au Cercle), Eupen, OHL, Zulte Waregem et donc Seraing devront se battre jusqu'au bout pour éviter un double duel compliqué contre le deuxième de D1B.

Chaque acteur connait désormais son rôle. Action!