Le mercato du RWDM, ou l'ambition de la D1A

L'actuel 3e de D1B s'est montré très actif dans ce mercato hivernal. Entre recrutement de valeurs sûres et de joueurs prometteurs, les Molenbeekois affichent des ambitions dignes d'un prétendant à une remontée vers l'élite de notre football.

Avant le derby contre l'Union Saint-Gilloise le week-end dernier, Vincent Kompany s'était plu à évoquer en conférence de presse, avec nostalgie, une Pro League où se côtoieraient les 3 clubs historiques de la région bruxelloise. Si les pensionnaires du stade Joseph Marien ont, depuis notamment le rachat du club par Brighton, gravi les échelons pour maintenant caracoler en tête du championnat, le RWDM quant à lui se reconstruit petit à petit...

Le club molenbeekois a été racheté en ce mois de janvier par John Textor, actionnaire de Crystal Palace. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le matricule 5479 s'est d'emblée activé sur ce marché des transferts, afin de redonner au club son prestige d'antan.

Les connexions de ce nouveau parteneriat ont directement été mises à profit, avec l'arrivée de l'Américain Jacob Montes, prêté jusqu'à la fin de la saison par les Eagles. Le RWDM a ensuite dans la foulée officialisé l'international bosnien Nurman Kurdic.

✍️ 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐍𝐆 | Numan Kurdić



De 22-jarige Bosniër komt over van FK Sarajevo. L’international bosnien vient renforcer l’axe de la défense !



🔗 Meer info / Plus d'infos :

NL : https://t.co/HW2dwdPqsG

FR : https://t.co/MpAAhMdCXf



Dobrodošli u Molenbeek, Numan ! pic.twitter.com/8qBVwKLizS — R.W.D.M (@RWDMolenbeek) January 17, 2022

Igor de Camargo, comme un symbole

Ce sera ensuite au tour d'Igor de Camargo de s'engager en faveur du RWDM. Le joueur de 38 ans, fort d'une carrière qui l'aura vu porter les couleurs du Standard de Liège, du KV Malines, du KRC Genk, du Borussia Mönchengladbach, mais aussi des Diables Rouges (9 sélections) a décidé de revenir en terres bruxelloises. Il s'était en effet révélé au FC Brussels lors de la saison 2005-2006 en plantant 14 buts. Le RWDM évoluant au Stade Edmond Machtens, où De Camargo a fait ses premières classes, ce retour porte en lui une certaine valeur symbolique. Comme le disait d'ailleurs le président du club, Thierry Dailly, lors de l'officialisation du transfert :

Cela correspond (...) à l’ambition du club de faire venir des joueurs importants qui ont l’ADN de Molenbeek en eux.

Déjà buteur après seulement deux minutes lors de la victoire face à Mouscron (2-0) ce dimanche, De Camargo a de nouveau fait trembler les filets du Stade Edmond Machtens après 17 ans. Un retour aux sources.

😍 | Igor De Camargo marque à nouveau au stade Edmond Machtens ! 🔴⚫ #RWDMOU pic.twitter.com/TnGPGV2uWt — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 30, 2022

Des noms "ronflants" cherchant à se relancer, tout bénef pour le club ?

Après l'annonce de Yan Vorogovskiy, ancien joueur du Beerschot, le RWDM a frappé fort en cette fin de mercato.

Les Bruxellois ont tout d'abord officialisé la venue de Kylian Hazard. L'ancien joueur d'Ujpest et des U23 de Chelsea sort d'une aventure laborieuse au Cercle de Bruges où il a été écarté du groupe pendant près d'un an. A voir donc si le joueur de 26 ans arrivera à se relancer et à directement aider le club dans sa quête à la remontée en D1A. Si tel est le cas, le RWDM pourrait penser à lever son option d'achat et à compter durablement sur lui.

Autre joueur prometteur qui a éprouvé de nombreuses difficultés à confirmer les espoirs placés en lui : Obbi Oularé. L'ancien joueur du Club de Bruges et de Watford n'avait pas vraiment réussi à se relancer au Standard. Se perdant ensuite complètement à Barnsley, l'ancien international Espoirs est prêté pour 18 mois, et dispose lui aussi d'une option d'achat.

Deux paris donc, pas réellement risqués puisque ces derniers sont prêtés, mais qui pourraient jouer un vrai rôle au sein du club s'ils viennent à afficher un niveau concluant.