Ligue 1 : Diminué, L'Olympique Lyonnais s'impose contre l'OM

Diminué et mené au score, l'OL s'est arraché pour renverser l'OM ce mardi en match en retard de la 14e journée de Ligue 1 (2-1). Les Lyonnais enchaînent une troisième victoire d'affilée et se replacent dans la course à l'Europe.

Après leur dernière confrontation inachevée le 21 novembre dernier, causée par cette fameuse bouteille d'eau lancée sur Dimitri Payet, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se retrouvaient dans un Groupama Stadium vide de supporters. Côté marseillais, Sampaoli se privait de Milik au coup d'envoi, privilégiant Payet en pointe et Luis Henrique sur le côté gauche. En face, les Lyonnais, privés de Kadewere et Da Silva suspendus, Aouar et Denayer blessés, Paqueta toujours en sélection, Slimani parti, et les derniers arrivés Ndombélé et Faivre indisponibles pour cette rencontre à rejouer, ne faisaient pas le poids.

L'OM ouvrira rapidement le score. Payet trouvera la tête de Guendouzi au premier poteau (10e), 0-1. Guendouzi sera même proche du doublé (18e et 36e), mais Lopez en décidera autrement. Shaqiri, après deux tentatives hors cadre (71e, 73e), égalisera de la tête sur cet excellent centre de Gusto (76e), 1-1. La rencontre deviendra ensuite un peu folle. Dembélé manquera de peu sa reprise de la tête (79e), puis sa tentative de retourné acrobatique (86e). Shaqiri trouvera d'ailleurs Dembélé dans la profondeur qui effacera Saliba avant de battre Pau Lopez d'un piqué (89e), 2-1. L'OL remporte un succès inattendu et renversant, et surtout, revient à six points de l'OM.