🎥 La Real Sociedad coule face au Bétis, Januzaj se voit annuler un but par le VAR

La Real Sociedad accueillait le Bétis Séville ce jeudi soir en quart de finales de Coupe du Roi.

Les Sévillans ouvraient le score via Juanmi (12e). Adnan Januzaj, titulaire avec la Real croyait égaliser en fin de première mi-temps, mais un hors-jeu très léger était détecté par le VAR. But annulé, donc.

Betis 1-0 Sociedad



Juanmi continues his fantastic season with a big goal against his former club! ïżŒïżŒ



Brilliant work from William Carvalho to set up the Betis opener too



Very odd offside line drawn by the VAR here...



adnanjanuzaj’s goal is ruled for offside pic.twitter.com/IpJ1V7J8cJ