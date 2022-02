Sadio Mané : "On a su garder notre calme du début jusqu'à la fin"

Avec une passe décisive et un but, l'ailier de Liverpool a été le grand artisan de la qualification de son pays contre le Burkina Faso (3-1) mercredi pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

Sadio Mané (29 ans, 85 sélections et 30 buts) a affiché sa satisfaction au terme d'une demi-finale maîtrisée au micro de beIN Sports.

"On savait que le match n’allait pas être facile, c’est une demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations et on avait en face de nous une équipe du Burkina qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais on a su garder notre calme du début jusqu’à la fin. On a su en profiter en se créant pas mal d’occasions et en marquant trois buts. Je pense qu'on méritait de gagner", a confié la star des Lions de la Teranga.

En forme, le joueur de Liverpool brille lors de cette compétition avec 3 buts et 2 passes décisives.