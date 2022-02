Vincent Aboubakar très critique : "Chacun pense à lui, ça n*que tout"

L'attaquant du Cameroun, Vincent Aboubakar, était furieux après l'élimination du Cameroun aux tirs au but.

Le Cameroun, pays-hôte de la CAN, a subi une grosse désillusion ce jeudi en étant éliminé en demi-finale par l'Egypte au terme des tirs au but. Meilleur buteur de la compétition aux côtés de son compatriote Karl Toko Ekambi, Vincent Aboubakar (30 ans) s'est emporté au micro de Canal + Afrique après l'élimination : "Nous avons une grosse équipe et nous gagnons quand nous jouons collectif. Et ce soir, chacun voulait montrer de quoi il était capable. C'est le foot, ça se paie cash", lance l'attaquant d'Al-Nassr.

"Chaque fois que chacun essaie de faire ce qu'il veut, on passe à côté de la victoire. Le résultat est là aujourd'hui, chacun pense à lui-même et ça nique (sic) tout. Malheureusement, c'est ça", regrette Vincent Aboubakar.