L'intervention de Paul Gheysens porte ses fruits : "Nous lui montrerons le chemin du vestiaire"

Le matricule 1 peut revenir à quatre points du leader de D1A, l'Union Saint-Gilloise.

Si l'Antwerp gagne contre l'Union, ils feront une très bonne opération surtout avec les Playoffs 1 et la division des points par deux.

Les ambitions sont présentes au Great Old. Le président Paul Gheysens était entré dans le vestiaire après le match contre le STVV. Et cela a porté ses fruits puisque l'équipe a tout gagné depuis (0-1 à La Gantoise et 0-2 à Courtrai).

"Je vais lui montrer le chemin"

"Qui parmi nous arrêtera Paul Gheysens la prochaine fois qu'il voudra aller dans le vestiaire ? Personne", dit clairement Sven Jaecques dans Het Gazet van Antwerpen. "Je vais lui montrer le chemin, oui. (rires) Le président peut et doit le faire."