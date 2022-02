Officiel : Maxime Lestienne quitte le Standard et rejoint Singapour

Il ne manquait plus que l'officialisation de son départ, c'est désormais chose faite : Maxime Lestienne (29 ans) quitte le Standard et rejoint le Lion City Sailors FC, club de Singapour. Il s'est engagé gratuitement pour une durée de deux ans, rapporte le club singapourien. Le transfert a été finalisé avant la fin de la fenêtre hivernale européenne. L'ailier rejoindra son nouveau club avant l'ouverture de la saison domestique, le 19 février.

Lestienne aura disputé 115 matches au total pour le Standard, inscrivant 22 buts et délivrant 13 passes décisives.

Voici les premiers mots du Mouscronnois suite à ce transfert :

"Le projet des Sailors visant à construire une culture forte du football dans un pays comme Singapour est un projet qui me passionne vraiment. L'engagement du club en faveur du développement des jeunes et de l'amélioration des capacités footballistiques ne fait que s'ajouter à l'attrait de sa volonté de réussir sur le terrain."

"J'ai hâte de commencer avec les Sailors, surtout que le club participe pour la première fois à la Ligue des champions d'Asie."

