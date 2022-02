Le PSG serait prêt à laisser partir Di Maria pour faire venir deux stars

Bientôt la fin de l'aventure parisienne pour Di Maria ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG est toujours très intéressé par signer Paul Pogba (28 ans, 15 matchs, 1 but et 7 assists cette saison). L'international français est en fin de contrat à la fin de la saison et aurait des envies d'ailleurs.

Les Parisiens seraient également sur le milieu de l'OL, Lucas Paqueta (24 ans, 26 matchs, 8 buts, 4 assists cette saison), malgré la volonté de Jean-Michel Aulas de garder son joueur.

Les Parisiens pourraient alors, pour réaliser ces deux importantes arrivées, se résoudre à laisser partir Angel Di Maria (33 ans, 19 matchs, 3 buts et 5 assists cette saison). L'Argentin doit toujours prolonger et serait pourtant désireux de rester encore un an à Paris, mais pas sûr que le club l'entende de cette oreille...