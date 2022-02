Les joueurs sénégalais ont été récompensés: primes, médailles et... parcelles de terrain

Le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire.

Accueillis en héros au Sénégal après le sacre lors de la CAN au Cameroun, les Lions de la Téranga ont reçu de jolis cadeaux de la part du président Macky Sall. Reçus au palais présidentiel par le chef de l’État, Macky Sall, les partenaires de Sadio Mané, ainsi que chaque membre du staff d’Aliou Cissé, récupèreront chacun 50 millions de francs CFA, soit un peu plus de 75 000 euros. Une somme très généreuse au Sénégal sachant que la délégation comprend un peu plus de 60 personnes au total.

En plus de ce pactole, les héros du peuple sénégalais sont assurés de récupérer des terres à travers le pays. Chacun d’entre eux a eu droit à un terrain de 200m² à Dakar et un autre terrain de 500m² dans la ville nouvelle de Diamniadio, située à 30 kilomètres de la capitale. Pour finir, les joueurs et le staff ont tous été décorés de l’Ordre national du lion, ou élevé à un grade supérieur pour ceux ayant déjà reçu cette distinction, à l’image du sélectionneur national.