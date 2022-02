Faris Haroun ne désespère pas du côté de l'Antwerp: "Mon objectif est de rester ici"

Faris Haroun n'est plus un joueur de base à l'Antwerp cette saison. Depuis sa blessure, il débute sur le banc. Contre Courtrai la semaine dernière, il a joué une demi-heure et cela s'est très bien passé. Le capitaine du Great Old ne veut pas encore s'arrêter.

Faris Haroun pense qu'il peut encore apporter quelque chose à l'Antwerp. Il n'est pas épuisé, malgré sa grave blessure au mollet. "Certainement pas", explique-t-il à Het Gazet van Antwerpen. "Je vieillis, c'est vrai, mais l'âge n'a aucun impact sur mes qualités. Avec mon attitude, ma vision du jeu, mon leadership et surtout mes bons gènes, je peux continuer pendant quelques années encore." Bien qu'il ne joue plus beaucoup et que Priske lui ait donné une explication à ce sujet. Mais son contrat expire en juin... "Quand le moment sera venu, je rencontrerai le club. Mon objectif est de rester ici. Si je reste en forme comme je le suis maintenant, je veux ajouter au moins une année supplémentaire. Le club doit penser la même chose, bien sûr. Jusqu'à présent, nous avons toujours été sur la même longueur d'onde et nous avons toujours communiqué ouvertement sur nos positions", a souligné le médian.





