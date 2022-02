La CAN a été une bouffée d'oxygène pour Selim Amallah : "Reproduire au Standard les prestations réalisées avec le Maroc"

Le milieu offensif avait effectué son retour dans le onze rouche lors du partage contre le Cercle de Bruges le week-end dernier. Après une bonne Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc sorti en quart d finale, le joueur âgé de 25 ans veut poursuivre de la sorte avec le Standard de Liège.

La Coupe d'Afrique des Nations fut une véritable bouffée d'oxygène pour Selim Amallah. "Cela m'a permis de changer d'air, et cette CAN m'a fait beaucoup de bien mentalement et physiquement. J'ai bien travaillé et je pense avoir effectué de bonnes prestations avec le Maroc. J'espère continuer de la sorte avec le Standard de Liège", a confié le milieu offensif en conférence de presse.

"Je veux reproduire au Standard ce que j'ai réalisé avec le Maroc"

Luka Elsner aimerait que son meneur de jeu joue avec la même énergie que celle présente au Cameroun. "J'ai eu beaucoup de difficultés cette saison avec le Standard car j'ai eu beaucoup de blessures qui ont freiné ma progression. J'ai parlé avec le coach et je veux reproduire à Sclessin ce que j'ai réalisé avec le Maroc. J'étais bien, j'ai marqué (1 but) et distillé des assists (2 passes décisives). Plus simple de jouer en équipe nationale ? Le dispositif est différent avec le Maroc, je joue librement au milieu. Je peux descendre et rester plus haut", a ajouté le Rouche avant de poursuivre.

"Achraf Hakimi est le meilleur back droit à l'heure actuelle"

"Puis, il y a des joueurs de classe mondiale à mes côtés et c'est donc plus facile. Si Achraf Hakimi est le meilleur back droit à l'heure actuelle ? C'est sûr, il a mis tout le monde d'accord depuis un moment que ce soit à Dortmund, à l'Inter et au PSG. Il est phénoménal et a porté l'équipe malgré son jeune âge. J'ai joué à côté de lui et nous avions une bonne connexion sur le terrain. D'où le fait que c'était plus facile de jouer avec quelqu'un comme Hakimi à côté de moi", a confié Amallah qui a suivi le Standard durant ce mois de janvier.

"Nous devons aller chercher ce top 8"

"Il y a eu des bonnes choses comme cette première période contre Malines et ce partage à Anderlecht. Il faut être focus pendant nonante minutes. Nous devons aller chercher ce top 8 même si nous savons que cela sera compliqué. Genk est un concurrent direct donc il faudra tout faire pour s'imposer chez eux dimanche", a conclu Amallah.