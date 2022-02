Al-Tamari: "Attendre autant le VAR, c'est stressant"

Buteur décisif pour Louvain face au Cercle hier soir, Mousa Al-Tamari a dû attendre de longues minutes pour que son but soit validé.

En ce début de saison 2022, on a un petit peu l'impression que peu importe la rencontre que l'on regarde, un acteur de la rencontre aura, à la fin de celle-ci, une bonne raison de fustiger le VAR. Après la victoire d'Anderlecht hier à Zulte (1-2), Vincent Kompany est également revenu sur le sujet, estimant que le temps d'attente lors des décisions de la vidéo est bien trop long.

Un autre acteur de ce samedi soir est bien d'accord avec lui, et il s'agit de Mousa Al-Tamari. A la conclusion du 3-2 de Louvain face au Cercle hier soir, le Jordanien a dû attendre lui aussi de longues minutes avant que son but ne soit validé. "C'est évidemment une situation très stressante. Je savais que je n'étais pas hors-jeu, mais c'est vraiment long d'attendre."

Grâce à ce troisième succès de rang, OHL chipe provisoirement la huitième place à Genk. "C'est le résultat d'un travail acharné. C'était une rencontre importante pour nous que nous voulions vraiment remporter. On sent que les supporters nous soutiennent énormément, et cela fait beaucoup de bien."