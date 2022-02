Ennui, mauvaise entente avec le staff: Sergio Ramos ne se sent pas chez lui à Paris

Son temps de jeu ne l'aide pas non plus à se sentir comme un membre du club.

A la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le journal espagnol ABC s'intéresse ce lundi à la situation du défenseur central parisien Sergio Ramos (35 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison). Et l'ancien Madrilène ressentirait un vrai mal-être dans les rangs franciliens avec une grosse nostalgique par rapport à sa vie lors de son passage au sein de la Maison Blanche.

"Il n'est pas à l'aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au PSG", a confié un proche de l’ex-Merengue. Régulièrement blessé depuis son arrivée, Ramos serait également frustré par rapport à son suivi par plusieurs physiothérapeutes, qui n'ont pas sa confiance. Pour ne rien arranger, l'Espagnol n'aurait pas un bon feeling avec son entraîneur Mauricio Pochettino. "Il ne s'entend pas avec lui", a assuré un membre de son entourage, en précisant que les deux hommes conservaient tout de même une relation professionnelle.