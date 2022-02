Faris Haroun : 500 matchs en pro et une carrière à rebondissements

Ce vendredi, outre la victoire contre Seraing, l'Antwerp a pu fêter les 500 apparitions d'un joueur qui était déjà connu bien plus tôt à Anvers : Faris Haroun. Retour sur un carrière bien remplie, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on lui prédisait.

Faris Haroun (36 ans, 11 matchs cette saison) a fêté sa 500e apparition en pros par une titularisation ce vendredi. Le Belge, qui n'est plus vraiment dans les plans de Priske cette saison mais qui veut tout de même prolonger, est plus proche de la fin que du début d'une carrière qui l'aura vu évoluer majoritairement en Belgique, mais aussi en Angleterre.

Un jeune prometteur

Formé notamment durant 7 ans au RWDM, il s'engage avec Genk en 2002, pour qui il s'engage en pro l'année suivante. Il devient rapidement un joueur important chez les Limbourgeois, coachés par Sef Vergoossen à l'époque. Il inscrit d'ailleurs son premier but lors de sa première titularisation.

La même année, il est sélectionné avec les U19 des Diables Rouges, avec qui il joue l'Euro en 2004. Il franchit vite les paliers puisqu'il est appelé chez les Espoirs la même année. Une sélection au sein de laquelle il sera un membre très important, puisqu'il y disputera 24 matchs. Il fera aussi partie des groupes qui jouera l'Euro 2007 aux Pays-Bas et qui ralliera les demi-finales lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. L'avenir semble alors radieux pour le jeune milieu de terrain.

Après les Jeux, il s'engage avec le Germinal Beerschot, qui vient de finir 5e en championnat de Belgique. Chez les Anversois, Haroun va impressionner. Aux côtés de joueurs comme Bart Goor, Ivan Leko ou encore Khalilou Fadiga au milieu de terrain, Haroun inscrit 8 buts sur la saison. Le Beerschot déçoit par contre, avec une triste 13e place. La saison suivante, le Beerschot joue les play-off 2 mais Haroun sort à nouveau une saison convaincante, avec 11 buts et 5 assists toutes compétitions confondues.

Il joue également ses 4 premiers matchs avec les Diables Rouges, débutant sous la houlette de René Vandereycken en 2007. Il ne sera plus sélectionné chez les Diables durant deux ans, avant d'être sélectionné à nouveau pour deux amicaux en 2009.

En 2011, alors qu'il sent que sa carrière prend un peu du plomb dans l'aile et qu'il a plusieurs problèmes relationnels avec les dirigeants du Beerschot, il décide de se relancer et de tenter une première grande expérience à l'étranger. C'est Middlesbrough, pensionnaire de D2 anglaise, qui obtient sa préférence.

Un belge qui ne réussit pas en Angleterre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs

Au sein d'une formation qui joue la montée en Premier League, Haroun ne connait au final que le ventre mou de Championship. En 2012-2013, Boro échappe de peu à la relégation, terminant 16e.

Déjà âgé de 28 ans, il sait que le temps lui est compté s'il veut réussir au plus haut niveau. Cité dans plusieurs clubs de Pro League, il quitte Middlesbrough après 3 ans, 65 matchs joués et 6 buts marqués et s'engage pour Blackpool, qui joue également le maintien en D2 anglaise. Il débute la deuxième partie de saison en jouant régulièrement, puis en restant cantonné au banc - en ne faisant que deux apparitions entre mi-mars et la fin-mai.

Un parcours difficile outre-Manche, qui peut nous faire penser à plusieurs profils de Belges voulant passer un palier mais qui n'y sont pas arrivés : Jelle Van Damme à Wolverhampton, Jelle Vossen à Middlesbrough, Charly Musonda à Chelsea, Obbi Oularé à Watford,...

C'est en tout cas déjà la fin de son aventure anglaise : Haroun décide de rejoindre le Cercle de Bruges en novembre 2014.

Un retour à Anvers qui va lui faire du bien

Avec le Cercle, il est vite relegué. Heureusement, le club rival de celui qui l'avait vu briller sur les pelouses du Royaume s'intéresse à lui : l'Antwerp. Au sein du Great Old, qu'il rejoint en janvier 2017, il a à nouveau la chance d'obtenir un peu plus de reconnaissance - qu'il disait ne pas avoir assez reçue en Belgique lors d'une interview qu'il avait accordée à Voetbalkrant - puisque les Anversois remontent en première division pour la première fois depuis 13 ans.

Ayant disputé près de 150 matchs avec l'Antwerp et nommé capitaine d'un club avec lequel il brandit le trophée de la Coupe de Belgique en 2020, il est autant acteur que témoin du développement nouveau de l'un des clubs les plus mythiques de notre football. Pas si mal au final pour finir une carrière, même si les débuts pouvaient nous laisser éspérer mieux...