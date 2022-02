Un jeune espoir saoudien rejoint les U21 de Westerlo

Il arrive dans le cadre d'un partenariat visant à promouvoir la réussite des jeunes pépites à l'international.

Westerlo, leader autoritaire de notre D1B, a annoncé ce lundi qu'un jeune attaquant saoudien du nom de Rayan Edrees (18 ans) avait rejoint ses rangs. Il s'entraînera avec les U21. Il fait partie du programme SSDFT mené par le ministère d'Arabie Saoudite des sports.

"Un programme qui vise à préparer une nouvelle génération de talents prometteurs à briller sur la scène internationale", nous informe le club. Le but serait donc de former des jeunes saoudiens à l'étranger, et ainsi de construire une équipe nationale encore plus performante.

Edrees est décrit comme un joueur prometteur. Il a en effet remporté la Coupe d'Asie des U19. Il s'était déjà entraîné avec Westerlo lors de la première partie de saison. Il est le fils d'Hamza Edrees, ancien international saoudien qui avait participé à la Coupe du monde 1994 et qui avait affronté les Diables Rouges.