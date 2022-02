Un ancien d'Anderlecht signe en deuxième division grecque

Selon le journal espagnol AS, Diego Capel (33 ans) a retrouvé un club. L'Espagnol se serait engagé librement avec l'Irodotos FC, actuellement 14e de sa série en deuxième division grecque. Le journal a d'ailleurs relayé des images de son arrivée en Grèce.

Ayant évolué précédemment au FC Séville, au Sporting Portugal et au Genoa, Capel était arrivé au Sporting d'Anderlecht en 2016, qui l'avait transféré pour 200.000 euros. Libre à la fin de son contrat avec le club bruxellois l'année suivante, il avait ensuite joué pour l'UD Extremadura (D3 espagnole) puis pour le club maltais de Birkirkara.

Il compte également deux sélections nationales avec l'équipe d'Espagne.

Transfer Bomb 👉 Irodotos FC agreed with the 34yo Spanish LW Diego Capel (free agent) and is waiting for him on Monday night in Heraklion to sign contract until the end of the season. @diegocapelfans @Diego11Capel #superleague2 #diego_capel #Ηροδοτος @Emirates_FC #Transfers pic.twitter.com/WVDkkkCGcP