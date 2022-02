Guardiola et ses Belges à l'assaut du Graal

Manchester City attaque cette deuxième partie de campagne européenne avec l'envie de retrouver la finale et de cette fois ne plus rentrer bredouille.

Pour Manchester City, un peu comme pour le PSG, le rêve ultime est de remporter la Ligue des Champions, même si dans le cas des Mancuniens remporter la Premier League a déjà plus de valeurs (et de difficultés) que de remporter la Ligue 1 pour les Parisiens.

Après avoir terminé à la première place dans le groupe du Club de Bruges (et … du PSG), les champions d’Angleterre en titre vont se déplacer sur la pelouse du Sporting Lisbonne ce mardi, dans l’ombre de l’affiche entre les Parisiens et le Real de Courtois et d’Hazard. Une première étape vers la finale.

Pour ce duel, Guardiola sait qu’il peut désormais compter sur un Kevin De Bruyne revenu à son meilleur niveau, après avoir été handicapé par les blessures et un test covid. Excellent depuis la reprise, le Diable Rouge est à nouveau la plaque tournante de son équipe, qui trône en tête de son championnat national.

© photonews

Un autre joueur Belge pourrait d’ailleurs faire ses débuts ce mardi soir sur la scène européenne : Roméo Lavia. Le jeune milieu de terrain de 18 ans est en effet dans le groupe sélectionnés et il pourrait, qui sait, disputer ses premières minutes avec City dans cette compétition. Jusqu’ici, il est monté en FA Cup et a disputé une rencontre de EFL Cup.

Quoi qu’il arrive, les joueurs de Guardiola devront tout de même se méfier du Sporting dans ses installations. Un Sporting qui peut compter sur la superbe forme de Sarrabia… un ancien du PSG. Comme on se retrouve.