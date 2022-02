Leicester City et Youri Tielemans assurent pour leur entrée en lice en Conference League, Bodo/Glimt crée à nouveau la surprise

Les Foxes se sont facilement imposés face à Randers.

Leicester City - Randers FC

Reversé en Conference League après avoir avoir échoué de se qualifier pour les tours suivants en Europa League, Leicester n'a pas tremblé face au club danois de Randers. L'ancien Genkois Wilfried Ndidi (23e), Harvey Barnes (49e), Patson Daka (55e) sur un assist de Youri Tielemans et Kiernan Drewsbury-Hall (74e) ont assuré la victoire des leurs.

Dans les autres matchs de la soirée

La modeste équipe norvégienne de Bodo/Glimt, qui avait déjà fait sensation en poules en atomisant la Roma (6-1), s'est cette fois-ci imposée au Celtic Glasgow. Les Norvégiens ont rapidement pris l'avantage (7e), avant d'inscrire un second but à la 55e. Si les Ecossais reprenaient un peu du poil de la bête via Maeda qui reprenait de la tête un superbe centre de Juranovic (79e), Bodo/Glimt calmait bien vite leurs ardeurs après qu'un tir lointain et puissant de Vetlesen ait été dévié et ne trompe Joe Hart (81e).

Marseille s'est imposé face aux Azéris de Qarabag - qui avait joué contre Anderlecht en Europa League il y a quelques années. En inscrivant un doublé en 3 minutes (41e et 44e), Arkadiusz Milik a porté son total de buts en compétition européenne à 6. Il est seulement le deuxième joueur de l'OM à réaliser cette performance au 21e siècle, après l'illustre Didier Drogba qui lui en avait planté 11 lors de la saison 2003-2004. Dimitri Payet, après que son coup-franc ait été dévié en corner par le gardien, s'est fait justice dans la foulée (90e + 2). Score final : 3-1.

Le Sparta Prague s'est incliné face au Partizan Belgrade (0-1). L'unique but de la rencontre a été inscrit sur un face-à-face remporté par Queensy Menig (78e).