🎥 Seck est de retour de la CAN: "Je prends ma médaille partout avec moi"

Le défenseur sénégalais veut se servir de son expérience à la CAN pour aider l'Antwerp.

Abdoulaye Seck est de retour à l'Antwerp avec des étoiles plein les yeux. Vainqueur de la CAN avec le Sénégal, il ne boude pas son plaisir.

"Je n'ai même pas les mots", a déclaré le défenseur central sur les réseaux sociaux du Great Old. "Gagner une Coupe d'Afrique, c'est quelque chose de grand pour le pays, pour les Sénégalais, pour nous les joueurs. Tout le monde en rêvait, on l'a fait."

"Rien que d'être dans la sélection, c'était déjà quelque chose de fort car beaucoup de joueurs voulaient être à ma place, et je suis heureux d'y avoir été même si je n'ai pas joué à cause de ma blessure. Cela me motive pour la suite car il y a des échéances: des matches qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. Mais pour cela, je devrai être performant avec mon club".

Et son club, c'est donc l'Antwerp, où il est revenu cette semaine... avec sa médaille: "C'est la preuve que j'y étais, je la prends partout avec moi, je voulais la montrer aux joueurs, qu'on prenne une photo. Ce sera pour plus tard car je ne me suis pas encore entraîné. J'ai parlé au coach et au coach adjoint. Je n'oublie pas la CAN, mais je suis à présent concentré sur l'Antwerp. Nous serons en playoffs 1 et je sais qu'ils comptent sur moi".