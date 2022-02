Simone Inzaghi : "Nous ne méritions pas de perdre, mais c'est le football"

A l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, l'Inter Milan s'est incliné à domicile face à Liverpool (0-2), ce mercredi.

Après la rencontre, l'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi était fier de son équipe malgré la défaite, et a estimé que la partie s'est jouée sur des petits détails.

"Le football se joue sur des petits détails et la tête de Firmino (sur le premier but) a fait la différence ce soir", a déclaré le coach des Nerazzurri à l'issue de la rencontre. "Cette performance doit cependant nous donner beaucoup de confiance car nous avons fait un grand match. Nous ne méritions pas de perdre, mais c'est le football. Je pense que nous pouvons être fiers car nous avons joué un grand match contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous avons fait un très bon match, surtout pendant les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps, où nous méritions clairement un but."