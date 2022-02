Noë Dussenne et le Standard prêts pour le baroud d'honneur : "Nous devons terminer la saison en beauté"

Ce samedi soir, le Standard de Liège se déplacera à la Diaz Arena pour y affronter Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège vit l'une des saisons les plus compliquées de son histoire et a vu les Playoffs 2 s'éloigner à grands pas le week-end dernier après la défaite à Genk. Les Rouches sont à onze points de la huitième place. "Jouer les Playoffs 2, ça va être très compliqué en effet. Match par match, retrouver notre fierté et engranger des victoires", a confié Noë Dussenne en conférence de presse. "Un baroud d'honneur ? Oui, clairement. Nous avons vécu une saison très difficile et nous devons la terminer en beauté. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer et de points à prendre. Il faut retrouver du plaisir, se lâcher complètement et se libérer. Que nos éléments offensifs osent à nouveau dribbler et frapper. Ce n'est jamais évident de jouer la peur au ventre, il faut vraiment que tout le monde se libère", a souligné le défenseur central qui ne veut pas entendre parler d'absence d'enjeu ou de démobilisation chez les Rouches.

"Celui qui ne se sent plus concerné et qui a envie de se la couler douce jusqu'à la fin du championnat sera vite dégagé"

"Le coach est assez malin pour faire comprendre que celui qui ne se sent plus concerné et qui a envie de se la couler douce jusqu'à la fin du championnat sera vite dégagé. Nous n'avons pas besoin de joueurs qui vont se relâcher maintenant. Il faut à l’inverse tout faire pour redorer le blason", a précisé le joueur âgé de 29 ans.

"Ce week-end, c'est un match à notre portée"

Le matricule 16 a coeur de renouer avec la victoire à Ostende. "Comme nous avons pu le constater après la défaite contre Malines, être beau sur le terrain ne sert à rien. Il faut la victoire et les trois points. Ce week-end, c'est un match à notre portée. Nous avons prouvé que nous pouvions battre n'importe qui et n'importe où", a ajouté l'ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise.

L'instabilité qui règne autour du club joue-t-elle dans les têtes ? "Oui car nous sommes des êtres humains, mais nous devons pouvoir faire abstraction de cela, même si ce n’est pas facile. Nous sommes payés chaque mois et nous devons mériter notre salaire", a conclu Dussenne.