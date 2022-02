Kouamé explique pourquoi son style semble parfois un peu maladroit : "Mes longues jambes !"

Christian Kouamé a déjà marqué 10 buts pour Anderlecht cette saison, mais il n'est pas vraiment satisfait de cela. L'attaquant ivoirien est parfois maladroit dans ses derniers gestes, mais il promet de faire mieux.

Christian Kouamé s'était fixé un objectif : au moins 15 buts. "En fait, j'aurais déjà dû atteindre ce chiffre, j'ai manqué trop d'occasions", a-t-il confirmé dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Parfois, je fais une passe quand je dois tirer, parfois ça se passe mal à cause de mes longues jambes. Vraiment. Je suis l'un des sprinters les plus rapides ici, mais pour atteindre mon but, je dois apprendre à faire de plus petits pas. Sinon, ce n'est pas bien coordonné", a souligné l'international ivoirien.

"Si j'ai raté une grosse occasion, je ne dors pas à cause de ça. C'est un manque de concentration, mais je le corrige. Le mois dernier, j'ai travaillé avec Didier Drogba en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique. Ma grande idole. Je ne dois pas imiter Didier - mon style est différent - mais il m'a donné des conseils sur le positionnement et les mouvements spécifiques."