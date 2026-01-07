Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Le mercato hivernal s'est ouvert hier. Une fenêtre de transfert souvent synonyme d'ajustements dans les effectifs de l'élite mais qui peut aussi être mise à profit pour réaliser des coups dans le mille.

On entend souvent que le mercato d'hiver est injuste. Qu'il ne sert qu'aux clubs qui n'ont pas bien travaillé durant l'été. Qu'il ne sert qu'à ceux qui ont le budget pour rectifier leurs erreurs, en dépouillant parfois les clubs plus modestes n'ayant pas les moyens de retenir leurs révélations. Que les achats paniques de la fin janvier sont coûteux et peu rentables. Que les meilleurs joueurs attendent l'été pour changer de crèmerie et disposer d'une préparation complète avec leurs nouveaux coéquipiers. C'est fondamentalement vrai. Mais les règles sont ce qu'elles sont, et il y a un mercato à mener.

Les transferts de janvier peuvent eux aussi être synonymes de bonnes affaires. En se faisant prêter de jeunes talents barrés par la concurrence dans les grands clubs. En anticipant la fin de contrat de certains éléments qui arriveront libres en été. En permettant aux jeunes étrangers de s'adapter pendant six mois pour mieux viser la saison d'après. Des stratégies qui ont permis aux clubs belges de faire des affaires en or ces dernières années. Voici notre top 10 des meilleurs transferts (entrants) réalisés lors des dix derniers mercatos hivernaux.

1. Jonathan David

Sans doute la preuve ultime que les transferts hivernaux peuvent aussi être des arrivées ciblées et pensées à long terme. Jonathan David n'était majeur que depuis quelques jours lorsque La Gantoise a été le chercher à Ottawa en janvier 2018. D'abord intégré aux U21, l'attaquant canadien a crevé l'écran dès sa première saison avec le noyau A, convaincant Lille de débourser 27 millions d'euros deux ans plus tard.

2. Sander Berge

Même topo pour Sander Berge, qui n'avait qu'une seule saison pleine en première division norvégienne lorsque Genk l'a acheté pour deux millions en 2017. Il en rapportera 25 lors de son départ à Sheffield United trois ans plus tard.

3. Zinho Vanheusden

Même les joueurs prêtés, même les joueurs blessés peuvent être des affaires en or. Pour l'avoir formé jusqu'à ses 16 ans, le Standard savait qu'il ne faisait pas venir un chat dans un sac en se faisant prêter Zinho Vanheusden par l'Inter Milan à la toute fin du mois de janvier 2018.



Le prêt d'un an et demi négocié lui a permis de prendre le temps de se remettre de sa rupture du ligament croisé (déjà) avant de s'imposer comme titulaire aux côtés de Christian Luyindama et Konstantinos Laifis sous les ordres de Michel Preud'Homme. Au point de pousser le Standard à débourser près de 12 millions pour l'acquérir définitivement.

4. Willian Pacho

Comme Jonathan David et Sander Berge, Willian Pacho incarne ces joueurs débarqués sur la pointe des pieds dans notre championnat et repartis prêts à s'imposer dans une grande compétition. Avant de raconter ses exploits au PSG à ses petits enfants, le défenseur équatorien (aujourd'hui estimé à 70 millions d'euros) expliquera sans doute que ses premiers pas sur le vieux continent en provenance de l'Independiente del Valle, il les a vécus à Anvers par une froide soirée de janvier 2022.

5. Edmilson Junior

Recruter un joueur du championnat belge en janvier peut être risqué. Les prix ont une fâcheuse tendance à être revus à la hausse, personne ne se fait de cadeau. Mais en janvier 2016 (oui, il y a déjà dix ans), le Standard avait eu le nez fin en allant chercher Edmilson Junior à Saint-Trond.

Le Belgo-brésilien avait eu un impact immédiat sur l'équipe et n'a cessé de monter en puissance durant son passage à Sclessin (7 buts et 3 assists lors des 10 matchs de Champions' Playoffs pour sa dernière saison), au point de faire respirer la trésorerie avec son transfert en Arabie Saoudite.

6. Tolu Arokodare

Lors de la dernière ligne droite du mercato hivernal de 2023, Tolu Arokodare était sur le point de signer à Anderlecht. Tout semblait en ordre, jusqu'à ce que Genk le détourne au dernier moment. Un coup fumant pour le Racing : Arokodare y est devenu le meilleur buteur du championnat la saison dernière, jusqu'à devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club grâce au chèque de 26 millions signé par Wolverhampton il y a six mois.

7. Wesley Moraes

A l'image d'Igor Thiago quelques années plus tard, l'attaquant brésilien ne représentait pas particulièrement le football samba au Club de Bruges. Le Brésilien galère d'ailleurs depuis plusieurs années à retrouver son niveau de l'époque. Il est d'ailleurs actuellement à la relance dans le championnat chinois.

Mais sur le coup, le Club de Bruges avait fait une fameuse affaire en allant le dénicher dans le championnat slovaque pour en faire un futur international brésilien (une sélection) et le vendre pour 25 millions à Aston Villa.

8. Andreas Skov Olsen

Au-dessus du lot dans le championnat belge. Et même sans doute un peu trop. L'international danois a fait les beaux jours du Club de Bruges grâce à son fameux pied gauche (49 buts et 30 assists en 124 matchs) mais n'a pas profité de la confiance accumulée en Venise du Nord pour faire définitivement oublier son échec à Bologne : sa dernière titularisation en Bundesliga avec Wolfsburg remonte à septembre dernier.

9. Anders Dreyer

Un autre Danois au gauche caviar. Lui aussi a connu des hauts et des bas en Belgique mais a fameusement régalé la Pro League lorsqu'il était à son meilleur niveau, on pense inévitablement à cette saison 2023/2024 à 21 buts et 9 assists. Il est aujourd'hui la révélation de MLS avec une action décisive par match (23 buts et 18 assists en 41 rencontres avec San Diego) depuis son arrivée il y a un an.

10. Islam Slimani

La preuve que les transferts paniques peuvent aussi parfois s'avérer des coups de maître. Le vétéran algérien n'était même pas le plan B d'Anderlecht lorsque Tolu Arokodare est passé sous le nez de Jesper Fredberg, cela ne l'a pas empêché de marquer le Sporting de son empreinte en seulement six mois grâce à son coffre et son expérience dans le rectangle adverse.

Nous ne pouvions en choisir que dix, les autres grandes réussites des dix derniers mercatos hivernaux que sont Cameron Puertas, Krépin Diatta, Moussa Djenepo, Christian Benavente, Razvan Marin, Junya Ito, Joris Kayembe, Kevin Denkey, Tarik Tissoudali, Koki Machida, Gyrano Kerk, Gift Orban ou Adriano Bertaccini (liste non exhaustive) repartent donc avec une mention honorable. Qui s'ajoutera à la liste des bonnes affaires cet hiver ?