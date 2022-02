🎥 Le Benfica se fait rattraper en fin de match et subit un nouveau coup d'arrêt

Jan Vertonghen était comme à son habitude titulaire.

Le Benfica a encore perdu des plumes ce vendredi soir sur la pelouse de Boavista (2-2). Alors que les coéquipiers de Jan Vertonghen - titulaire en défense centrale aux côtés de Nicolas Otamendi - prenaient l'avantage via Adel Taarabt (21e) puis le large grâce à Alex Grimaldo (30e), le Boavista remontait son retard en fin de match (74e et 80e). Un match nul 2 buts partout qui ne fait pas les affaires du Benfica, après une série de deux victoires consécutives en championnat. Les Águias, bloqués à la 3e place, ont désormais un match de plus et 3 points de moins que le Sporting, tandis que le FC Porto fait seul la course en tête de cette Liga avec 60 points.