Lucas Ribeiro Costa, nouvel atout offensif de Waasland : "La meilleure forme de ma carrière"

Cet hiver, l'Excel Mouscron a perdu son meilleur buteur : Lucas Ribeiro Costa, prêté par Charleroi, a été envoyé à Waasland-Beveren, où il va essayer de confirmer sa belle lancée.

Avec 5 buts et 2 assists en 15 rencontres, Lucas Ribeiro Costa (23 ans) confirmait cette saison les belles dispositions entrevues à Virton, qui lui avaient valu un transfert au Sporting Charleroi où il n'a que peu reçu l'opportunité de se montrer. Meilleur buteur de l'Excel Mouscron, il a cependant opté pour un départ cet hiver, et un nouveau prêt à Waasland-Beveren, où il retrouve un environnement plus adapté à son développement ...

Bonjour Lucas ! Tout d'abord, comment vas-tu et comment se passe ton intégration à Waasland-Beveren ?

Je me sens vraiment très bien ici. Je suis arrivé en connaissant l'un ou l'autre joueur, notamment Guillaume Gillet que j'ai connu à Charleroi, mais tout le monde, des dirigeants aux joueurs, m'a donné l'impression d'être à la maison. Il faut dire que j'ai déjà été prêté plusieurs fois, j'ai l'habitude de changer de club (sourire).

Beveren a un projet ambitieux, un nouveau directeur sportif. Le club vise clairement la montée. Ca se ressent ?

Tout le monde travaille très bien ici, c'est un club de D1A au niveau des structures. L'objectif, c'est la montée, et pour moi l'objectif c'est de jouer à mon meilleur niveau et d'aider le club à y parvenir.

Ton prêt à Mouscron, c'était jusqu'ici la meilleure période de ta carrière, je n'exagère pas en disant ça ?

Bien sûr, ça l'était. J'ai enfin pu enchaîner les titularisations, les buts, les assists, être important pour l'équipe. J'ai enchaîné, et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de faire auparavant. Sportivement, c'était fantastique.

J'ai l'impression que ce qui a changé, c'est le physique. Tu es enfin fit et prêt à jouer 90 minutes ...

Depuis mon départ de Valenciennes, j'ai rarement pu disputer une préparation complète, pour plusieurs raisons différentes. Enfin, j'ai pu le faire l'été passé. J'ai fait une très bonne préparation avec Charleroi. Cet hiver également, j'ai pu me préparer au mieux, j'ai rechargé les batteries en famille au Brésil, puis je suis revenu et ai commencé à m'entraîner seul avant même la reprise. Je suis en pleine confiance, c'est aussi ça qui a changé. Enfin, j'ai pu compter sur un coach qui me faisait confiance et me faisait jouer, ça change tout pour un joueur.

La saison passée, à Charleroi, cela n'avait pas été le cas.

J'avais une bonne relation avec Karim Belhocine. J'ai d'ailleurs eu une bonne relation avec tous mes coachs. Il était content de moi à l'entraînement, c'est ce qu'il m'assurait, et je me sentais bien au début, mes premières montées au jeu étaient bonnes, puis ... (il hausse les épaules). Je n'ai plus eu de temps de jeu. Quelques minutes par ci par là, puis même pas sur la feuille de match, et sans vraiment savoir pourquoi. Quand la confiance s'en va, ça devient immédiatement plus compliqué.

Tu as immédiatement compris l'été dernier que tu n'allais pas recevoir ta chance ?

Oui, ça a été assez clair, nous nous sommes réunis avec le club, mon agent et le prêt à Mouscron s'est mis en place.

Ce n'était pas une déception pour toi de retourner en D1B, ce que tu avais déjà dû faire la saison passée en allant au RWDM ?

Ce qui m'importe, c'est de jouer au foot ! Mon évolution est bonne, j'ai pu marquer, être décisif, et c'est ce qui compte, que ce soit en D1A ou en D1B. Même à l'étranger, j'aurais pu le considérer, tant que j'avais du temps de jeu. Et entre être sur le banc avec Charleroi en D1A ou jouer en D1B, j'avais vite fait mon choix.

© photonews

Tu as eu des contacts avec Charleroi pendant la première partie de saison ? Des retours sur tes performances ?

Je ne m'en occupe pas, je me contente de jouer, mais mon agent a des réunions régulières et me transmet ce qui s'y dit ; je sais que Charleroi se réjouit de mes performances cette saison, bien sûr. Quand tu prêtes un joueur, c'est ce que tu espères.

Tu seras en fin de contrat en juin prochain. Tu espères convaincre Waasland-Beveren de te conserver, ou Charleroi de te prolonger ... ?

Encore une fois, je ne m'en occupe pas (rires) ! Je joue, et je laisse mon agent gérer ces questions concernant mon avenir. Je veux juste aider Waasland à atteindre son objectif, la montée en D1A.